Der Anbau am Kinderzentrum in Fürstenau am Gültum geht voran. Die Arbeiten liegen im Zeitplan, wie Fachdienstleiter Thomas Wagener mitteilt

Jürgen Schwietert

Fürstenau/Bippen/Berge. Der Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen in der Samtgemeinde Fürstenau ist stark gestiegen. In Berge und Fürstenau sind deshalb Übergangsgruppen notwendig. Unterdessen sind zahlreiche Bauprojekte im Gang. Ein Überblick.

Seit Ende 2020 liegen die Anmeldezahlen für die Kindergärten in der Samtgemeinde vor. Anschließend machte sich unter vielen Eltern Unruhe breit. So zeichnete sich ab, dass in Berge 17 Kindergartenplätze fehlen würden, in der Stadt