Wegen Bundes-Notbremse: Angebot im Testzentrum in Fürstenau wird ab Montag ausgeweitet

Bisher wird nur dienstags am Abend und samstags am Vormittag im Testzentrum in Fürstenau getestet. Wegen der Bundes-Notbremse soll das Angebot nun deutlich ausgeweitet werden – im Sinne der Geschäftswelt und der KUnden, die in vielen Fällen ein qualifizierten Test vorlegen müssen.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Das Inkrafttreten der Bundes-Notbremse ist das eine, die Umsetzung vor Ort das andere. So sind ab sofort Friseurbesuche nur noch mit einem "qualifizierten Test" möglich, der nicht älter als 24 Stunden ist. Woher nehmen? DRK und die Samtgemeinde Fürstenau haben am Wochenende reagiert. Sie weiten ab Montag das Angebot im Testzentrum an der Bürgerschützenstraße deutlich aus. Für die Kunden, für die Geschäftsleute.

Die Aufregung war groß, als sich in diesen Tagen herumsprach, dass beispielsweise der Besuch bei Friseuren oder Fußpflegern nur noch mit einem höchsten 24 Stunden alten und zudem qualifizierten Test, möglich sind – also nicht mi