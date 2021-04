Weil im Osnabrücker Nordkreis schon viele Pfarrstellen vakant sind und in den kommenden Jahren mehrere Pastore in Ruhestand gehen, plant der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Bramsche Umstrukturierungen. (Symbolfoto)

Altkreis Bersenbrück. Vakante Pfarrstellen, die schwer zu besetzen sind. Finanzielle Spielräume, die immer enger werden. Darauf muss der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Bramsche reagieren. Er tut es und will auch im Nordkreis "Solidarräume" bilden, in denen sich Kirchengemeinden zusammenschließen. Das oberste Ziel – trotz aller Veränderungen, die folgen werden: Die Kirche soll im Dorf bleiben.

Die Ausgangslage ist nicht sonderlich erfreulich und zwingt zum Nachdenken. Aktuell sind im Nordkreis in Nortrup-Loxten und Gehrde die Pfarrstellen vakant. In Quakenbrück in St. Sylvester wird Pastor Wolfgang Thon-Breuker aus gesundhei