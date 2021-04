Die Samtgemeinde Fürstenau sucht für die Kommunalwahl und die Bundestagswahl im September Wahlhelfer. Vorkenntnisse sind nicht notwendig (Symbolfoto).

dpa/Bernd Weißbrod

Fürstenau/Bippen/Berge. Wahlhelfer dringend gesucht: Die Samtgemeinde Fürstenau bereitet sich derzeit intensiv auf die Kommunalwahl am 12. September und die Bundestagswahl am 26. September 2021 vor. Es werden in den 25 Wahlbezirken und drei Briefwahlbezirken jeweils 230 Helfer benötigt. Interessenten können sich melden.

"Wir sind auf der Suche nach engagierten Personen, die Demokratie live miterleben wollen und uns bei der Durchführung der Wahlen als ehrenamtliche Wahlhelfer unterstützen möchten", sagt Elisabeth Moormann, die allgemeine Vertreterin des Sam