Die Polizei hat am vergangenen Wochenende einen vermissten 14-Jährigen aus Bippen in Nordhein-Westfalen ausfindig gemacht (Symbolfoto).

Jörn Martens

Bippen. Die Polizei hat den vermissten 14-jährigen Jungen, der am Freitag, 9. April, eine Jugendhilfeeinrichtung in Bippen verlassen hatte, gefunden. Er ist wohlauf, teilte das Polizeikommissariat Bersenbrück mit.

Der Junge sei am vergangenen Wochenende von der Polizei im benachbarten Nordrhein-Westfalen ausfindig gemacht und wieder in Obhut genommen worden, so die Beamten. Inzwischen befinde sich der 14-Jährige wieder in einer Kinder- und