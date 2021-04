Empfang beim ersten Besuch von Gerd Beckmann in Ruanda: Dort will der Quakenbrücker eine Schule bauen.

Rotary

Altkreis Bersenbrück. Gerd Beckmann hat in seinem Leben schon viele soziale Projekte ins Leben gerufen. Nun folgt sein größtes: der Bau einer Schule in Ruanda. 100.000 Euro wird sie kosten. Unterstützt wird der Quakenbrücker von Adrian Breitlauch, Spieler der Artland Dragons, Reiner Meutsch von "Fly & Help" und in besonderer Weise vom Rotary-Club Bersenbrück Altkreis.

Gerd Beckmann engagiert sich seit vielen Jahren: als Vorsitzender des Freizeit- und Integrationszentrums in Quakenbrück, mit seiner Frau Luzia in einer eigenen Stiftung oder in der Kommunalpolitik. Auch als Leiter der Oberschule in Berge in