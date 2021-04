"Stoffkleks" in Berge erweitert Geschäftsräume am Tannenweg

Sie verliert auch in Corona-Zeiten nicht den unternehmerischen Mut: Bea Leuschner.

Jürgen Schwietert

Berge. Was mit einem Wohnzimmerbetrieb begann, wächst bald auf ein Geschäft mit 400 Quadratmetern an. Bea Leuschner expandiert derzeit mit ihrem Unternehmen in Berge. Trotz Corona. Und sie engagiert sich für soziale Zwecke.

Um rund 200 Quadratmeter wird ihr Geschäft am Tannenweg in Berge mit dem Anbau wachsen. Die Baugenehmigung der Gemeinde liegt seit dieser Woche vor. Nun soll es bald mit den Arbeiten losgehen, wie Bea Leuschner berichtet. Nach dem Umbau hat