Jürgen Kemper aus Menslage schreibt Roman über eine tragische Liebe am Comer See

Er hat ein Buch über Verlust und Liebe geschrieben: Jürgen Kemper aus Menslage. Es spielt unter anderem in den italienischen Alpen oberhalb des Comer Sees.

Maria Kohrmann-Unfeld

Menslage. Er lebt in Menslage, ist Familientherapeut und war Leiter der Fachschule für Heilerziehungspflege in Quakenbrück: Jürgen Kemper. Nun hat er ein Buch geschrieben – über den Verlust von Familienangehörigen, dem folgenden Leben in den italienischen Alpen am Comer See und einer neuen Liebe dort. Fiktion. Aber es gibt auch autobiografische Elemente.

Der Roman von Jürgen Kemper heißt „Ana: Perdita“ und ist im Tredition Verlag erschienen. "Ana" seht für den Namen einer jungen, unternehmungslustigen Frau, "Perdita" ist das italienische Wort für Verlust. Die Geschichte zum Titel: Nach dem