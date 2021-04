Auch 2021 soll es wieder einen Ferienspaß in Fürstenau geben. Im vergangenen Jahr haben Jungen und Mädchen unter anderem selbst bunten Schleim hergestellt.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Der Kinderferienspaß in der Stadt Fürstenau soll trotz Corona auch in diesem Jahr stattfinden. Jugendpflegerin Kristina Heidemann würde sich freuen, wenn sich Vereine und Gruppen melden würden, um Angebote zu machen. Unterdessen geht die Sanierung der 1912-Schule weiter. Dort hat auch die Jugendpflege ihren Sitz.

Zwar laufe auch in diesem Jahr vieles anders als erhofft. Dennoch gebe es Überlegungen, wie und in welcher Form der Kinderferienspaß 2021 umgesetzt werden könne“, so Kristina Heidemann, die seit 2019 Jugendpflegerin in der Samtgemeinde