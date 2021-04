Es ging schnell: In der Zeit von 14 bis 17 Uhr hat die Landpraxis in der Oberschule in Berge 90 Patienten geimpft. Kurz zur Anmeldung in der Mensa, kurze Zeit später ging es los.

Jürgen Ackmann

Berge/Nortrup/Fürstenau. Es kann alles so schnell gehen: Die Landpraxis aus Berge hat in nur drei Stunden mehr als 100 Menschen gegen Corona geimpft. Dazu hat sie die Mensa in der Oberschule kurzerhand in ein kleines Impfzentrum verwandelt. Ein Beispiel, das Schule machen könnte. Auch in Fürstenau soll bald so verfahren werden.

"Wir haben schon lange drauf gewartet, endlich loslegen zu können", sagt Dr. Schwanke Brands-Heidgerd. Sie betreibt zusammen mit den Ärzten Hermann Brands und Heiko Köster die Landpraxis in Berge und Nortrup. Als sich abzeichnete, dass es n