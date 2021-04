Engagiert und immer die Mitschüler im Blick: Dafür hat Paul Schieber von der Paul-Moor-Schule den Schülerpreis 2021 des Rotary-Clubs Bersenbrück Altkreis bekommen – hier im Schülerfirmenraum in Alfhausen.

Paul-Moor-Schule

Altkreis Bersenbrück. Sie denken nicht nur an sich, sondern kümmern sich in der Schulgemeinschaft auch um andere. Für ihr Engagement haben Frieda Ter Heide von der IGS Fürstenau und Paul Schieber von der Paul-Moor-Schule in Alfhausen den Schülerpreis des Rotary-Clubs Bersenbrück Altkreis erhalten. Was die beiden auszeichnet.

17 Jahre alt ist Frieda Ter Heide, die 11. Klasse an der IGS besucht sie, Kinderärztin oder Lehrerin möchte sie werden. Was sie schon ist: Klassensprecherin und eine engagierte, junge Frau. Für ihre Schule, für ihre Mitschüler. Auch in schw