Feuer vernichtet Schuppen in Fürstenau – Polizei ermittelt

Aus bislang unbekannter Ursache brannte es am Donnerstagabend in einem Schuppen an der Ettenfelder Straße in Fürstenau.

NWM-TV

Fürstenau. Ein Feuer hat am späten Donnerstagabend in Fürstenau einen Schuppen vernichtet. Menschen wurden nicht verletzt.

Der Brand brach gegen 22 Uhr auf einem Grundstück an der Ettenfelder Straße in Fürstenau aus. Dort stand aus bisher unbekannten Gründen ein Schuppen in Flammen. Das Feuer war von den Besitzern selbst entdeckt worden. Jürgen