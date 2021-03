Keine Präsenzgottesdienste zu Ostern in der Pfarreiengemeinschaft Fürstenau

Die Ostergottesdienste aus der Kirche St. Katharina in Fürstenau werden im Internet übertragen.

Maria Kohrmann-Unfeld

Fürstenau/Bippen/Berge. An den Osterfeiertagen finden in der katholischen Pfarreiengemeinschaft Fürstenau keine Präsenzgottesdienste statt. Darauf haben sich die Verantwortungsträger der fünf Kirchengemeinden geeinigt. Dafür gibt es coronakonforme Alternativangebote in Fürstenau, Schwagstorf, Hollenstede, Bippen und Berge. Eine Übersicht.

Von Gründonnerstag bis Ostermontag werden die Gottesdienste aus St. Katharina Fürstenau per Livestream im Internet übertragen. Die Gottesdienste finden statt am Gründonnerstag um 19 Uhr, Karfreitag um 15 Uhr, Karsamstag um 20 Uhr sowie am O