Garage und Schuppen brennen in Grafeld nieder: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Garage und Schuppen konnten die alarmierten Feuerwehrleute nicht mehr retten.

Feuerwehr Grafeld

Berge. Erheblicher Sachschaden bei einem Großbrand in Grafeld. Am frühen Sonntagmorgen brannte in der Straße Ossenkamp eine Garage und der angrenzende Schuppen nieder. Zum Glück konnte die Feuerwehr Schlimmeres verhindern.

Gegen 4 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Grafeld zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Berge sowie die Drehleitereinheit der Freiwilligen Feuerwehr Ankum alarmiert. Zur Brandbekämpfung gingen mehrere Trupps unter schwerem Atemschu