Jeder Euro zählt in der Gemeinde Berge. Von den Einnahmen in Höhe von knapp drei Millionen Euro fließen insgesamt fast 2,5 Millionen Euro an den Landkreis und an die Samtgemeinde Fürstenau. (Symbolfoto)

dpa/Tobias Hase

Berge. Größere Gemeinden würden nicht groß drüber reden, in Berge ist das anders. Selbst die Beseitigung von bislang nicht kalkulierten Straßenschäden am Hohen Esch reißt ein Loch von 56.600 Euro in die Kasse. Es kann nur mit einem Griff in die Reserven gestopft werden. Das liegt auch am Landkreis und der Samtgemeinde.

Die Gemeinde Berge war immer sparsam. Jede Ausgabe wird mindestens zweimal gewendet und gedreht. Doch das reicht nicht immer. Zwar fließen in diesem Jahr voraussichtlich aus Steuereinnahmen und anderen Quellen fast 2,95 Millionen Euro in di