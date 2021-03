Die Reise zum Kern des eigenen Darseins hat Luth Dalkowski in seinem Hörspiel "Herr Finken trifft den Schweinehund" verarbeitet. Der Erlös ist für die Künstler rund um die Comagnia Buffo in Restrup bestimmt. Die können derzeit nicht auftreten.

Jürgen Ackmann

Berge/Bippen. Ein Jahr lang hat Lutz Dalkowski an Texten gefeilt, Klavierstücke zu Swingnummern umgearbeitet, Klangkulissen entworfen. Entstanden ist ein Hörspiel über Träume, die Menschen helfen, sich neu zu erfinden. Der Erlös aus dem Verkauf ist für die Künstler der Compagnia Buffo in Restrup bestimmt.

68 Minuten lang ist das Hörspiel geworden, aufgenommen im "Kleinen Tonstudio" in Börstel, dort, wo Lutz Dalkowski lebt – abgeschieden in einem Fachwerkhaus am Rande eines Waldstückes. Der Weg dorthin ist ein wenig holprig und verlangsamt da