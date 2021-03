Kein Einzelfall: An den Straßengräben rund um Fürstenau – hier in Richtung Voltlage – findet sich jede Menge achtlos aus dem Auto weggeworfener Verpackungsmüll.

Wilhelm Hinkerohe

Fürstenau. Es ist so bequem: Per Handy eine Bestellung aufgeben, beim McDrive in Fürstenau vorfahren, das Essen abholen, reinbeißen und 15 Minuten später die Verpackung aus dem Auto werfen. Unschöner Alltag rund um Fürstenau. Viele Bürger sind verärgert. Einer fordert drastische Strafen – so wie in anderen Städten.

Der Fürstenauer Wilhelm Hinkerohe hat sich in den vergangenen Wochen die Ergebnisse der bequemen Müllentsorgungstechnik an den Fürstenauer Ausfallstraßen angeschaut – ob in Richtung Bippen, Schwagstorf oder Lonnerbecke. Das Ergebnis se