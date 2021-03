Sanierung der IGS in Fürstenau kann im Sommer 2021 starten

Insgesamt werden 2,5 Millionen Euro in einem ersten Schritt in die Sanierung der IGS Fürstenau fließen. (Archivfoto)

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Es kann losgehen: Der Kreistag hat gut zwei Millionen Euro für die Sanierung der IGS in Fürstenau bewilligt. Damit können die Arbeiten in den Sommerferien starten. Bereits in den Osterferien beginnt die Neugestaltung des Busbahnhofes für weitere 1,25 Millionen Euro. Es sind erste Schritte, weitere müssen folgen.

Insgesamt stehen für das Projekt 2,5 Millionen Euro bereit. Neben den zwei Millionen Euro vom Landkreis wird die Samtgemeinde Fürstenau ihrerseits weitere 500.000 Euro zahlen, so wie es in der 80/20-Finanzierungsregelung zwischen den beiden