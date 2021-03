Hotel Wilken in Fürstenau: "Lockdown-Wahnsinn" in der Gastronomie endlich beenden

Ulrich Wilken und Brigitte Moormann an der Rezeption.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Sein Hotel an der Großen Straße in Fürstenau darf Ulrich Wilken nur für Kunden öffnen, die beruflich unterwegs sind. Die Gastwirtschaft ist seit dem 2. November 2020 geschlossen. Am Sonntag, 21. März, trinkt der Gastronom nun mit seiner Lebensgefährtin Brigitte Moormann im Eingang seines Gasthauses einfach nur Kaffee. Aus Protest. Er möchte wieder öffnen. Die Vorgaben der Politik hält er für verfehlt.

Wie so viele Gastwirte sind Ulrich Wilken und Brigitte Moormann nicht mehr mit verordneten Geschäftsschließungen einverstanden. Sie sprechen vom "pauschalen Lockdown-Wahnsinn". „So wie das praktiziert wird, halte ich es für übertrieben“, be