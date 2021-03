Die Bagger sollen möglichst schnell im geplanten Baugebiet Kollenpohl III in Fürstenau anrücken. Dafür hat die Stadt mehr als eine Millionen Euro im Haushalt bereitgestellt (Symbolfoto).

dpa/Thomas Warnack

Fürstenau. Eine gute Nachricht für Bauinteressenten in Fürstenau: Die Stadt wird 2021 fast 1,3 Millionen Euro in den Ausbau des Baugebietes Kollenpohl investieren. Das ist notwendig, da es eine lange Warteliste gibt. Für weitere Projekte will die Stadt weitere zwei Millionen Euro ausgeben. Macht 3,3 Millionen Euro. Um alles bezahlen zu können, ist ein Kredit in Höhe von 1,27 Millionen Euro notwendig.

Am Dienstagabend hat der Rat der Stadt Fürstenau das Investitionspaket im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2021 einstimmig verabschiedet. Es ist eines der Größten seit vielen Jahren – und das trotz wegbrechender Steuereinnahmen wegen