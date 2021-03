Es soll weitergehen mit der Leichtathletik-Abteilung: Seit 1998 leitet Axel Beyersdorf die Sparte. Er und der stellvertretende Vorsitzende Matthias Wübbel hoffen, dass sich Nachfolger finden.

Jürgen Ackmann

Fürstenau. Axel Beyersdorf läuft für sein Leben gern. Die neun Kilometer durch den Pottebruch in Fürstenau. Den Marathon in Hamburg. Seine Lauferfahrung gibt der 69-Jährige seit 23 Jahren weiter. Als Chef in der Leichtathletik-Abteilung der Spielvereinigung. Fit ist er immer noch. Kürzertreten würde er aber schon gerne.

Laufen, rennen, springen. Dafür habe er schon seit der Kindheit ein Faible gehabt, sagt Axel Beyersdorf. Einfach aus Spaß. Professionell trainiert habe er nie. Und doch hat es zu 6,06 Meter im Weitsprung und 11,9 Sekunden auf der 100-Meter-