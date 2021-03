Schwelbrand in einem Holzspänebunker in Schwagstorf

Der Einsatz bei einem Holzspänebunker in Schwagstorf dauerte weit mehr als eine Stunde an.

NWM-TV

Fürstenau. Ein Schwelbrand in einem Holzspänebunker in Schwagstorf hat drei Feuerwehrwehren in Atem gehalten. Sie mussten den gesamten Inhalt des Bunkers ausräumen. Menschen wurden nicht verletzt.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte ein Angehöriger eines Fachgeschäftes für Küchenmöbel am Montag gegen 14.30 Uhr zunächst eine Fehlermeldung in der Heizungsanlage der Firma festgestellt. Wenig habe er eine Rauchentwicklung im Ho