Das muss nicht sein: Müll vor den Containern – so wie hier in Fürstenau.

Anette Hunecke

Badbergen/Fürstenau. Kaputtmachen, Müll illegal entsorgen, andere Menschen damit verärgern: der Hang zur Zerstörung – begleitet von einer Mülllawine – macht auch vor dem Osnabrücker Nordkreis nicht halt. Ob in Badbergen, ob in Fürstenau. Bürger, denen diese Achtlos-Mentalität gehörig gegen den Strich geht, haben sich zu Wort gemeldet.

"Bei uns in Grönloh wurde gestern ein Schild von Unbekannten kaputtgeschnitten." So fängt eine E-Mail von Astrid Sickmann aus dem Badberger Ortsteil Grönloh an. Es geht nicht um irgendein Schild. Es ist eines, das auf die Wildunfälle am Wul