Eiskalte Liebe in der Alten Heimat: In Berge ist Softeis seit 60 Jahren Kult – auch bei 4 Grad

Viel zu tun hatten die Mitarbeiterinnen der Alten Heimat beim Softeis-Verkauf. Ein Teil des Erlöses ist für die Simper-Stiftung aus Berge bestimmt.

Jan Ackmann

Berge. Irgendwie kurios: Es sind gerade mal 4 Grad. Trotzdem tummeln sich am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Alten Heimat in Berge 20 Leute. Familien, Kinder, Cliquen. Alle wollen eines: Softeis – so wie früher. Ein Teil des Verkaufserlöses, der üppig ausfiel, geht an die Simper-Stiftung. Damit profitieren alle Berger. Kaltes Eis, damit es warm ums Herz wird, so das Motto

Softeis? Da fällt den Bergern sofort die ehemalige Gaststätte Bischoff an der Antener Straße ein, dort, wo heute die Alte Heimat von Anna Röckener die Gäste mit Langos, Kürbissuppe und Burger versorgt – wenn nicht gerade Corona ist. Un