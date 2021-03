Ruhig liegt der verletzte Seeadler im Arm von Wolfgang Herkt.

Liesel Hoevermann

Bippen. Ein verletzter Seeadler ist am Samstag Nachmittag im Bippener Ortsteil Vechtel gefunden worden. Dank einer schnell eingeleiteten Rettungsaktion hat der große Vogel Überlebenschancen.

Ein Landwirt, der am Samstagnachmittag seine Fläche zwischen den Windradanlagen am ehemaligen Flugplatz in Vechtel bestellte, entdeckte ihn zuerst. Als großer gefiederter Hügel hockte ein gewaltiger Greifvogel in einer umzäunten Aufforstung