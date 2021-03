Drei spektakuläre Brände und neun Jahre später: Aus Brandruine in Grafeld wird Wohnraum

Im Juli 2012 brannte die Gaststätte Wencker zum dritten und letzten Mal. Neun Jahre später soll dort Wohnraum entstehen. (Archivfoto)

Grafeld. Es waren gut 15 Monate, die die Grafelder so noch nicht erlebt hatten: Von Ende März 2011 bis Anfang Juli 2012 brannte es gleich dreimal in der Gaststätte Wencker im Herzen Grafelds. Nach den Großbränden blieb eine Brandruine. Und eine verrußte Kirche. Jetzt – im Jahr 2021 – ändert sich das unerfreuliche Bild endlich. Ein Wohnhaus entsteht. Weitere Gebäude sind geplant.

Es waren bewegende Zeiten. Spekulationen schossen ins Kraut, Beteuerungen folgten. Und die Frage: "Wie geht es weiter?" Eine berechtigte Frage: Waren bei den ersten beiden Bränden am 28. März 2011 und am 28. Juni 2012 in erster Linie die Rä