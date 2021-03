Sie würden lieber heute als morgen mit den Corona-Impfungen loslegen: Dr. Heiko Köster und Dr. Schwanke Brands-Heidgerd.

Jürgen Ackmann

Berge/Nortrup. Die Ärzte Schwanke Brands-Heidgerd, Heiko Köster und Hermann Brands von der Landpraxis in Berge/Nortrup stehen Impfnadel bei Fuß. Lieber heute als morgen würden sie ihre Patienten gegen Corona impfen. Auch am Samstag. Auch ehrenamtlich. Einen Organisationsplan gibt es bereits, Impfroutine haben alle. Doch Bund und Land ermöglichen das immer noch nicht. Dabei könnte alles so schnell gehen.

"Wir würden uns freuen, wenn die Hausärzte so schnell wie möglich die Freigabe zum Impfen bekämen", sagt Heiko Köster. "Wir kennen die Leute, ihre Vorgeschichte. Sie haben außerdem Vertrauen zu uns", fügt Swanke Brands-Heidgerd hinzu.