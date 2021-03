Supermarkt-Überfälle in Werlte, Essen, Quakenbrück und Fürstenau: Sind es Serientäter?

Die Polizei prüft derzeit, ob die vier Überfällen auf Supermärkte in jüngster Zeit von Serientäter verübt worden sind. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Fürstenau/Quakenbrück. Vier Überfälle auf Supermärkte innerhalb weniger Wochen in Werlte, Essen (Oldenburg), Quakenbrück und Fürstenau: Nun prüft die Polizei die Parallelen zwischen den Fällen.

Wie die Polizeiinspektion in Osnabrück am Mittwoch mitteilte, werde derzeit ermittelt, ob und welche Parallelen es zwischen den Überfällen gibt. Die Kollegen aus den Dienststellenbereichen in Essen (Landkreis Cloppenburg) und Quakenbrück un