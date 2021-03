Sperrgebiet: Gewerbetreibende dürfen den Nowebau-Markt in Fürstenau betreten, Privatkunden nicht. Die haben nur Zugang zum Gartencenter.

Jürgen Ackmann

Fürstenau. In Bayern und Schleswig-Holstein haben die Baumärkte seit dem 1. März wieder geöffnet. In Niedersachsen nicht. Das ärgert Matthias Droste und sein Team vom Nowe-Baumarkt in Fürstenau. Nur Gewerbetreibende dürfen an der Absperrung vorbeigehen und einkaufen. Privatkunden müssen sich mit dem Gartencenter begnügen. Unverständliches Wirrwarr auf 4000 Quadratmetern. Und viel Kopfschütteln.

Gut ist dieser bundesweite Corona-Flickenteppich nicht, findet Matthias Droste. Und vor allem nicht nachvollziehbar, fügt der Geschäftsführer hinzu. Er und sein Team haben sich dennoch alle Mühe gegeben, die Vorgaben und Regeln einzuhalten.