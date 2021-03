Unbekannte haben bei einem Raubüberfall auf den Netto-Markt in Fürstenau Bargeld erbeutet. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Fürstenau. Innerhalb von wenigen Wochen haben unbekannte Täter zum dritten Mal ein Supermarkt in der Region überfallen. Am Montagabend schlugen die Räuber im Netto-Markt an der Konrad-Adenauer-Straße in Fürstenau zu. Vor einigen Tagen hatten Unbekannte bereits Überfälle auf Discountmärkte in Essen (Oldenburg) und Quakenbrück begangen oder es zumindest versucht.

Wie die Polizei mitteilte, betraten zwei Unbekannte am Montagabend um 20.57 Uhr einen Marken-Discounter an der Konrad-Adenauer-Straße in Fürstenau. Als eine 54 Jahre alte Angestellte einen der Männer auf die Schließung des Marktes hinw