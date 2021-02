In Fürstenau können die Bürger ab Samstag einen Corona-Schnelltest machen lassen. Das Ergebnis ist kurze Zeit später auf dem Smartphone oder vom heimischen Computer abrufbar.

dpa/Sebastian Gollnow

Fürstenau/Neuenkirchen. Ab Samstag, 27. Februar 2021, bietet der Landkreis Osnabrück nun auch in Fürstenau kostenlose Schnelltests für Bürger an, und zwar im Schützenhaus an der Bürgerschützenstraße 3. Auch die Stadt Bramsche bekommt ein Testzentrum. Die Terminbuchung ist ab sofort online möglich. Die Tests führt das DRK durch.

Nachdem das DRK am vergangenen Samstag im Auftrag des Landkreises zunächst fünf dezentrale Testzentren in Quakenbrück, Bersenbrück, Melle, Hilter und Bad Essen in Betrieb genommen hat, können sich Bürger ab Samstag an vier weitere Standorte