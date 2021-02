Ein bisschen Gold musste trotz Corona sein: Kinder und Enkel sorgten für ein wenig Hochzeitsglanz bei Erika und Hermann Hagemann. Rosenblätter gab es auch – wie vor 50 Jahren.

Liesel Hoevermann

Bippen. Irgendwelche Dating-Portale? Gab es 1971 nicht und hatten Erika und Hermann Hagemann nicht nötig. Ein halbes Jahrhundert ist es her, als zwei Blumenmädchen für sie Rosenblätter zur Hochzeit streuten. Es war eine Zeit, als Landwirte im Lebensmittelladen des Paares die Waren noch mit frischen Eiern bezahlten. Ging alles. Ein Rückblick auf ein etwas anderes Leben.

Das Wetter sei vor 50 Jahren im Februar genau so schön gewesen wie in diesem Jahr, erinnern sich beide an ihre Hochzeitsfeier 1971. Dass damals Joe Frazier gerade Muhammad Ali im Madison Square Garden in New York vermöbelt hatte und zum Box