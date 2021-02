Oberschule am Sonnenberg in Berge präsentiert sich mit virtuellem Tag der offenen Tür

Die Oberschule am Sonnenberg in Berge öffnet seine Pforten für einen Tag der offenen Tür - aber nur virtuell. (Archivfoto)

Jürgen Schwietert

Berge. Der Tag der offenen Tür an der Oberschule am Sonnenberg in Berge findet aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr erstmals digital statt. „Alles anders, aber wir haben das Beste draus gemacht“, lädt Schulleiterin Helena Bornhorst, Eltern und künftige Fünftklässler dazu ein, sich im Internet über das Angebot der Oberschule zu informieren.

„Natürlich hätte man gerne die Viertklässler mit ihren Eltern durch die Schule geführt. Die aktive Schülerrallye, die Informationsveranstaltung zum Schulkonzept und die Führung von Schülern für Schüler oder die für Eltern – all das mu