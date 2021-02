Berger Bücherei zieht mit 2700 Medien in den Kindergarten um

Der Umzug ist im vollen Gange: Viele Hände fassen mit an – unter anderen Traute Hagen (links) und Bücherei-Leiterin Andrea Webering.

Jürgen Ackmann

Berge. Es ist kein gewöhnlicher Umzug, der derzeit in Berge vonstatten geht: 2700 Bücher, DVDs und Tonies haben Andrea Webering und ihr Team in den vergangenen Tagen durch das Dorf transportiert – vom ehemaligen St.- Servatius-Heim in neue Räume im katholischen Kindergarten. Wenn eine Bücherei den Standort wechselt, ist das mit viel Arbeit verbunden.

Das St.-Servatius-Heim an der Hauptstraße 18 in Berge war für die katholische Bücherei beengt. Sie teilte es sich mit einer Reihe von anderen Nutzern, dem Pfarrbüro zum Beispiel. Auch ein Raum für die Jugendarbeit ist dort derzeit noch eing