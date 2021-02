Mit zwei Radladern und einem Lkw waren drei Mitarbeiter im Einsatz, um die Große Straße und den Pferdemarkt von Schnee freizuräumen.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Viele Bürger haben in den vergangenen Tagen in Fürstenau wegen der Schneemassen Dampf abgelassen: Die Räumfahrzeuge seien noch immer nicht in dieser oder jener Straße gewesen, die Bürger aber seien verpflichtet zu schippen. Andere wiederum verteidigen den Bauhof. Der tue sein Bestes. Und noch andere regeln die Dinge selbst. So hat die Werbegemeinschaft auf eigene Kosten die Große Straße und den Pferdemarkt räumen lassen.

Wohin mit dem ganzen Schnee in der engbebauten Innenstadt? Diese Frage stellten sich in diese Tagen die Mitglieder der Fürstenauer Werbegemeinschaft. Die weiße Pracht behinderte viele Kunden, die sich beispielsweise die Angebote im Rahmen d