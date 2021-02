Es geht auch digital: Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken bietet künftig an jedem Mittwoch im Monat per Videokonferenz eine Bürgerspechstunde an.

Jürgen Schwietert

Fürstenau/Bippen/Berge. Der Bürgermeister der Samtgemeinde Fürstenau bietet künftig an jedem dritten Mittwoch im Monat eine Sprechstunde für Bürger per Videokonferenz an. Der erste Termin ist am 17. Februar 2021, 18 Uhr, vorgesehen, wie Benno Trütken mitteilt.

Durch die anhaltende Corona-Pandemie bleibe das Internet das Kommunikationsmedium Nummer eins, so der Samtgemeindebürgermeister in einem Schreiben. Nach den positiven Erfahrungen mit der Videokonferenz zu Sanierung der Fürstenauer Inne