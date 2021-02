Das Jugendparlament der Samtgemeinde Fürstenau hat in seiner ersten Sitzung nach den Wahlen Ende vergangenen Jahres einen neuen Vorsitzenden gewählt.

Jugendparlament

Fürstenau/Bippen/Berge. Aller Anfang ist schwer: Zwischenzeitlich erstarrten die Bilder und die Stimmen klangen abgehackt. Und doch: Mit Lars Hömme hat das neuformierte Jugendparlament der Samtgemeinde Fürstenau am Dienstagabend einen neuen Vorsitzenden gewählt – so wie derzeit fast schon üblich per Videokonferenz.

Es ist schon etwas her, dass das Jugendparlament von Angesicht zu Angesicht getagt hat, und zwar nicht nur virtuell. Das war am 30. Juli 2020. Im Herbst dann standen Neuwahlen auf der Tagesordnung, erschwert durch Corona. Nun aber kann das