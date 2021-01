Mit Motorsäge und Besen machten die Kameraden der Schwagstorfer Ortswehr die Landstraße wieder frei.

Maria Kohrmann-Unfeld

Schwagstorf. Dem Sturmtief Goran fielen in der Nacht zum Donnerstag zahlreiche Bäume zum Opfer, so auch im Schwagstorfer Ortsteil Lütkeberge. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schwagstorf rückten aus, um die Schäden zu beseitigen.

In Lütkenberge entdeckten Anwohner am Donnerstagmorgen eine entwurzelte Birke, die die Landstraße blockierte, und verständigten die Freiwillige Feuerwehr Schwagstorf. Acht Kameraden rückten mit zwei Einsatzfahrzeugen an.