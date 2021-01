Der Förderverein des Freibades in Bippen leistet derzeit die Vorarbeiten für den geplanten Umbau des Bades. Unter anderem haben die Mitglieder bereits das alte Pflaster beseitigt.

Jürgen Ackmann

Bippen. Die Kosten für die Neugestaltung des Freibades in Bippen sind deutlich gestiegen. Statt der ursprünglich veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von zwei Millionen Euro stehen nun 2,88 Millionen Euro wie ein großer Elefant im Raum. Das muss die Kommunalpolitik in den nächsten Tagen erst einmal in Beratungen verdauen, um dann zu entscheiden, wie es finanziell weitergeht. Wobei: Das gebaut wird, steht aber außer Frage.

Das Konzept ist schlüssig, das das Planungsbüro Rohling aus Osnabrück für die Neugestaltung des Freibades entwickelt hat. Da ist sich die Kommunalpolitik einig. Auch, dass das Freibad unbedingt eine zeitgemäße Radikalkur benötigt. Zude