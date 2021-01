In Berge und Bippen sind am Montag nicht überall alle gelben Tonnen geleert worden. Die Awigo hat eine Nachfuhr angekündigt (Symbolfoto).

Michael Gründel

Berge/Bippen. In Berge und Bippen sind am Montag, 18. Januar 2021, nicht überall alle gelben Säcke abgeholt oder die gelben Tonnen geleert worden. Das will der Abfallwirtschaftsbetrieb Awigo am Dienstag, 19. Januar 2021, nachholen.

Wegen eines Fahrzeugausfalls sei eine Tour zur Abfuhr der Verpackungsabfälle (gelbe Tonne/gelber Sack) in Berge und Bippen abgebrochen worden, teilt die Awigo mit. Demnach sind am Montag im Berger Ortsteil Grafeld und in den Bippener Ortste