Vier ausgebüxte Pferde verursachen zwei Unfälle in Bippen

Zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich am Samstagabend auf der Dalumer Straße in Bippen. Darin waren vier ausgerissene Pferde verwickelt, berichtet die Polizei (Symbolfoto).

Jörn Martens

Bippen. Vier ausgebüxte Pferde haben in Bippen am Samstagabend zwei Verkehrsunfälle verursacht. Menschen wurden nicht verletzt, an den beteiligten Autos entstand aber Sachschaden.

Ein 30-jähriger Autofahrer war am Samstag gegen 22.30 Uhr auf der Dalumer Straße (Kreisstraße 117) in Richtung Bippen unterwegs, als plötzlich ein Pony die Straße überquerte. Bei dem Versuch, auf der winterglatten Straße zu bremsen, geriet