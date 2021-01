Fürstenauer Ehepaar hilft den geschundenen Elefanten in Afrika und Asien

Bei den Elefanten Afrikas: Nicole und Andreas Hesselmeyer aus Fürstenau. Sie engagieren sich seit vielen Jahren für die Dickhäuter und waren auch vor Ort.

Hesselmeyer

Fürstenau. Im Jahr 1900 lebten in Afrika rund zehn Millionen Elefanten, 1980 waren es noch 1,3 Millionen, 2015 sank die Zahl auf geschätzte 400.000. Wie geht es mit den Dickhäutern weiter? Das fragen sich Nicole und Andreas Hesselmeyer aus Fürstenau. Seit 2013 unterstützen sie Projekte zum Erhalt der Tiere und übernehmen Patenschaften in Afrika. Inzwischen ist das Ehepaar auch in Asien aktiv.

Nicole Hesselmeyer ist gebürtige Schweizerin und gelernte Tierpflegerin. Die hohen Berge gegen das flache Land hat sie der Liebe wegen eingetauscht. 2014 zog sie zu ihrem Mann Andreas Hesselmeyer nach Fürstenau. Seither engagiert sich die 3