Fürstenau. Die seit Herbst 2016 geschlossene Fürstenauer Traditionsbäckerei West mit Café öffnet ab dem 1. August 2020 wieder ihre Türen. Neben dem altbekannten Sortiment werden auch neue Kreationen angeboten.

