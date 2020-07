Bippen. Eine selbstgebaute Mundräuberbank - umgeben von verschiedenen Obstbäumen samt ihrer leckeren Früchte - lädt neuerdings auf dem Gelände des Ferienhofes Nyenhuis in Bippen zum Naschen ein.

