Nortrup. Ein seltenes Waidmannsheil hatte Freiherr Frederic von Hammerstein aus Nortrup bei einem Abendansitz im Juli in seinen Neuhammersteiner Forsten. Er erlegte eine jagdliche Rarität – einen Perückenbock.

