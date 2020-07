Widersprüchliche Beschilderung in Fürstenau: Darf der Radweg befahren werden?

Der Landkreis sperrt eine Radwanderroute (rechtes Foto), die der Tourismusverband Osnabrücker Land gleichzeitig als Wanderroute ausweist (links).

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Fahren oder nicht fahren? Und wenn ja, woher? Am Lengericher Weg in Fürstenau bringt die Beschilderung gesetzestreue Radfahrer derzeit in eine Zwickmühle.