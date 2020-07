Die Mitglieder des Ausschusses für Planen, Bauen, Umwelt und Wege der Gemeinde Berge schauten sich die neuen Grenzmarkierungen (weiß-roter Pfahl rechts) an. Sie zeigen, dass viele Landwirte derzeit die Flächen bewirtschaften, die der Gemeinde gehören. Künftig will die Kommune sie als Kompensationsflächen für Bauprojekte an anderer Stelle nutzen.

Gemeinde Berge

Berge . Wenn in einer Gemeinde beispielsweise Baugebiete erweitert oder Straßen gebaut werden, macht das an anderer Stelle eine Kompensation – also einen Ausgleich – erforderlich. Ob in Form einer Streuobstwiese oder in Form der ökologischen Aufwertung von Wegerandstreifen. Das wird nun in Berge geschehen.