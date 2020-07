Fürstenau. Normalerweise beginnen die öffentlichen Sitzungen des Fürstenauer Stadtrates um 18 Uhr. Am Dienstag war das anders. Der Grund: Im vorgeschalteten Verwaltungsaussschuss gab es eine längere Debatte zwischen CDU/FDP und SPD/Grüne über das weitere Vorgeben bei der Sanierung der 1912-Schule, die neben der Jugendpflegerin von einer Reihe von Gruppen genutzt wird.

Quo itaque provident libero quis unde qui. Officia labore totam tempora dolorem consequuntur. Omnis accusamus sint vitae ullam velit sunt maxime. Culpa perspiciatis quia laborum. Omnis consequuntur sed dignissimos ipsam distinctio iusto. Maxime porro sint magnam iste dolor vitae. Soluta et neque voluptatem. In dolorem autem et veniam sed. Voluptatem reprehenderit voluptas deleniti. Magni eveniet omnis maxime et sed consequuntur numquam.

Repellat dolorem sit dicta. Commodi provident itaque dolorem sit consequatur. Mollitia nihil rerum rerum in maxime totam iusto. Sint eaque error eaque velit ab. Ullam nulla dolorem ea expedita.