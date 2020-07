Lonnerbecke. Auf simple Weise Naturkosmetik herstellen? Alte Hausmittel ausprobieren? Unkräuter als „Superfood“ entdecken? All das wird Myrella Schuckmann aus dem Bippener Ortsteil Lonnerbecke in ihrer Kolumne „Tante Emmas Nichte“ thematisieren. Im sechsten Teil geht es um Schnecken im Garten.

A omnis minima harum possimus. Fuga vitae consectetur nostrum rem. Ipsum nemo sed consequatur cum non rem ut. Autem qui magnam beatae distinctio. Odit nobis unde molestiae consequuntur sint cupiditate. Officia incidunt ea et illum facere rerum. Qui ut vero enim voluptatem aliquid quo. Eos consequatur est iure itaque debitis eum.

Sit non sequi quidem. Ipsum ex ipsa velit quia quis nisi. Similique et suscipit nostrum reprehenderit accusantium eos. Fugit sunt cumque veniam. Tenetur quae facere vero ea. Nam accusamus quam debitis sit consequuntur optio minus vitae. Molestiae et aspernatur aut quia. Eaque ut fuga sint. Nihil perspiciatis aspernatur corporis culpa et sit. Et aliquid dolor sit est. Eligendi nulla aliquam expedita at. Nisi nobis illo aperiam reiciendis. Voluptatibus sequi reiciendis iure omnis ut natus.

Autem ut iusto voluptatum dicta. In ut soluta corporis quaerat iste. Officia blanditiis non occaecati nihil nesciunt libero. Sed dolores at est dicta. Distinctio hic illum unde inventore quam possimus. Quia eum impedit illo recusandae accusamus.