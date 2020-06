Fürstenau. An der Messlage im Dreiländereck Settrup, Schale, Freren hat ein Fahrer mit seinem Traktor eine Sitzbank beschädigt. Er beging Fahrerflucht - wurde aber beobachtet. Die Messlage-Vereine haben eine Belohnung in Höhe von 600 Euro ausgesetzt - und die Polizei ermittelt.

